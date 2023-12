Inter, Lautaro salta il Lecce: oggi gli esami ma il Toro ha bisogno di recuperare

INTER

L'argentino, uscito per infortunio in Coppa Italia, non verrà rischiato contro i pugliesi

© Getty Images L'Inter riparte domani contro il Lecce, per mettersi alle spalle la serataccia di Coppa Italia contro il Bologna e tenere le distanze in vetta. Lo farà senza Lautaro Martinez che al netto degli esami che svolgerà stamattina non verrà rischiato a tre giorni soltanto dalla noia muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo supplementare del match contro gli emiliani. Sia che si tratti di un affaticamento di poco conto (quello che ovviamente si augura Simone Inzaghi) sia che malauguratamente possa esserci qualcosa di diverso, l'argentino lascerà spazio ad Arnautovic al fianco di Thuram: nel primo caso perché assolutamente controproducente correre nuovamente un rischio, nel secondo, va da sè, per forza di cose (con tutti i dubbi che si aprirebbero in merito a un recupero più lungo e problematico).

Esami che sono programmati, si diceva, in mattinata. Ancora poche ore e, dunque, si saprà. Detto della nuova prova che attende Arnautovic (sinora alquanto deludente), l'allenamento odierno darà invece altre risposte a Simone Inzaghi, in primis in merito al ritorno tra i convocati di Sanchez e De Vrij, entrambi destinati in ogni caso alla panchina ma utili, il cileno in particolare, nelle necessarie rotazioni di campo. Contro i pugliesi torna intanto il centrocampo titolare, con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, sugli esterni a destra Darmian e a sinistra Dimarco di cui, fra l'altro, nelle prossime ore potrebbe essere annunciato ufficialmente il prolungamento di contratto. In difesa infine con Acerbi e Bastoni si giocano una maglia Bisseck e Pavard: nelle ultime apparizioni il tedesco ha dato le risposte attese, il francese scalpita per ritrovare minuti e condizione dopo l'infortunio contro l'Atalanta.