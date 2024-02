Cambiano gli Inter...preti , non il finale: Inzaghi ha una squadra (quasi) perfetta 

Cambiano gli Inter...preti, non cambiano i risultati. L'Inter vola, impressione, allunga sempre più verso la seconda stella. Pur avendo rivoluzionato la formazione iniziale con un turnover frutto di scelte e necessità - Sanchez per l'infortunato Thuram, Asllani per l'acciaccato Calhanoglu, Audero per il febbricitante Sommer, Bisseck al posto di Pavard, Carlos Augusto per Bastoni, Frattesi per Barella - Inzaghi torna da Lecce con un altro successo e per la terza volta nelle ultime tre partite di campionato la sua squadra ha rifilato 4 gol all'avversario di turno (Roma e Salernitana in precedenza). Sono così ora 66 i punti in classifica, sono 63 i gol fatti, restano solo 12 quelli subiti e salgono così a 16 i clean sheet in 25 partite di campionato (stesso andamento nella stagione dei record col Trap 1988/89).