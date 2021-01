L’almanacco illustrato del calcio 2020/21

PANINI

Ottant’anni e non sentirli! Torna con la sua nuova attesa edizione l’Almanacco Illustrato del Calcio, edito da Panini e disponibile in tutte le migliori edicole e su Panini.it, il volume che nel 2020 ha spento ottanta candeline in concomitanza con la stagione sportiva più complicata, condizionata dalla pandemia globale che ha avuto pesanti ricadute su molte competizioni.

L’Almanacco Illustrato del Calcio 2021 celebra come sempre le imprese delle nostre Nazionali maggiori, con i ragazzi di Roberto Mancini e le ragazze allenate da Milena Bertolini, in vista di un anno che presenta incognite ma anche tante conferme che rendono fitto il calendario dei tornei da qui al Mondiale del 2022. In questo lungo percorso, sono tante le tappe intermedie che ci riguardano molto da vicino, come Euro 2020 - posticipato di dodici mesi - e la seconda edizione della Uefa Nations League, la cui fase finale si disputerà in Italia nell'ottobre del 2021 e include la nostra Nazionale tra le quattro finaliste.

Alla Serie A è dedicata un’ampia sezione dell’Almanacco con le rose aggiornate di tutte le squadre, una ricca parte statistica e la cronistoria dettagliata dell'ultima stagione, con immagini e spunti inediti presenti anche nelle sezioni successive, a cominciare dalla Coppa Italia.

Arricchito di contenuti anche il calcio femminile: tra le novità di questa edizione, l’elenco di tutte le gare disputate dalla Nazionale maggiore e l’ampliamento della parte dedicata alle società, con i risultati della Champions League e l’analisi dei due principali campionati nazionali. Un movimento ben rappresentato da Sara Gama (personaggio di copertina dell'Almanacco 2020) che, oltre a essere capitana dell'Italia, ricopre il ruolo di vice-presidente dell'AIC.

