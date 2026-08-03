Da Dida a Ravanelli: quante stelle al match Operazione Nostalgia di Ancona

Finora sono stati ufficializzati 18 protagonisti dell'evento, altri 18 saranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Tra i nomi ancora da svelare si celano almeno un paio di figure di caratura mondiale. Al momento, la lista appare comunque di considerevole spessore. Sono presenti i campioni del mondo Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo, le leggende rossonere Dida e Alessandro Costacurta, i vincitori della Champions League del 1996 Fabrizio Ravanelli, Alessio Tacchinardi e Moreno Torricelli, oltre a Nicola Ventola, Giuseppe Pancaro, Hernanes, Cristian Brocchi e David Pizarro. Ben nutrito anche l’elenco di chi ha indossato in carriera la maglia dell’Ancona: Maurizio Ganz, Jimmy Maini, Massimo Gadda, Alessandro Nista, Pietro Parente e Massimo Agostini.