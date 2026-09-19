Lega Serie A, Simonelli: "Mazzola ha lasciato un segno indelebile"

"Sandro Mazzola rappresenta una delle figure più importanti e più autentiche della storia del calcio italiano - ha detto Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, commentando la scomparsa dell'ex giocatore e dirigente dell'Inter -. Lo ricordo innanzitutto come un grandissimo campione, protagonista di un'epoca straordinaria del nostro calcio e capace di lasciare un segno indelebile con la maglia dell'Inter e della Nazionale. I suoi successi e le sue qualità tecniche appartengono alla memoria collettiva dello sport italiano. Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo anche in una veste diversa da quella del calciatore nella sua attività imprenditoriale post carriera, quando ha saputo reinventarsi e dimostrare le proprie capacità manageriali".