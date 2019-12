La Top 11 del decennio di France Football: tridente Messi-CR7-Neymar

La rivista France Football ha stilato la propria top 11 del decennio per premiare la squadra più forte, reparto per reparto, degli ultimi anni. Nessun italiano presente nella lista di quei giocatori che spesso sono stati tra i 10 finalisti per l'assegnazione del Pallone d'oro. Una selezione da urlo con un tridente delle meraviglie: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Dominio della Liga spagnola nelle undici scelte.