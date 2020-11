La Supercoppa torna in Italia: Juve-Napoli a Reggio Emilia

NIENTE ARABIA SAUDITA

La Supercoppa italiana torna a disputarsi in Italia dopo due anni in Arabia Saudita. La sfida tra Juventus, vincitrice del campionato, e Napoli, vincitore della Coppa Italia, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La data prescelta dovrebbe essere il 20 gennaio, uno dei pochi mercoledì liberi nel fitto calendario dovuto alla pandemia. Manca ancora l'ufficialità, ma i rappresentanti dei due club sono di fatto già stati informati. Getty Images

La complicata situazione attuale porta a limitare al minimo gli spostamenti delle squadre all’estero e questo anche per un semplice discorso di prevenzione. Inoltre ci sono i tanti impegni, nazionali e internazionali, che attendono le due squadre.

Nel corso degli ultimi dieci anni, la Supercoppa Italiana è stata assegnata per tre volte in Italia (una a Milano e due a Roma), tre in Cina, due in Qatar e due in Arabia Saudita. Nel corso dell’intera storia della competizione, per undici volte la gara si è disputata lontana dai confini italiani (la prima volta nel 1993, quando Milan e Torino si contesero il trofeo a Washington).