La stoccata di Szczesny: "Al Barca gioia nel gioco, alla Juve contano solo i risultati"

Si era ritirato, ma poi ha cambiato idea, perché al Barcellona non si può proprio dire di no. Wojciech Szczesny è arrivato in Catalogna inizialmente solo per sostituire l'infortunato Ter Stegen, ma ora il polacco sembra sentirsi a casa e una sua conferma anche per la prossima stagione è sempre più vicina. Tanto che l'estremo difensore si è esposto con parole al miele per la filosofia dei blaugrana. "Calcio magnifico: questo è quello che mi emoziona del Barca", ha detto Szczesny, che poi ha sottolineato la differenza con il suo vecchio club: "Alla Juve l'attenzione principale era verso i risultati, mentre al Barcellona c'è una gioia contagiosa nel giocare. Non mi sorprende che questo approccio streghi milioni di tifosi"