La stampa celebra il Psg, "Inter schiacciata"

E su El Mundo non manca l'ironia, ma nei confronti di Kylian Mbappè che, si legge "si è trasferito al Real Madrid solo per scoprire che a Parigi si poteva diventare campioni d'Europa senza di lui". As titola 'La mano di Luis Enrique', e anche Mundo Deportivo e Sport titolano sul tecnico del PSG. Il britannico Guardian mette in evidenza che "il Psg vince la Champions per la prima volta con una finale da record schiacciando l'Inter", sottolinenado la vittoria del PSg contro "una squadra svampita, avversari che inseguivano sempre, ansimavano dietro giocatori al di fuori dalla loro portata, grazie all'uomo perfetto arrivato al momento perfetto, Luis Enrique, un ideologo al quale i ricavi consistenti hanno lasciato mano libera per costruire una squadra moderna, brillante, affamata e giovane. Un gruppo di anti-star, quelle star dove adesso Doué va a prendere il suo posto".