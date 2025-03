La sindaca Funaro sul rinvio di Fiorentina-Juventus: "Concentrati su emergenza"

Sull'ipotesi di un rinvio di Fiorentina-Juventus, la gara di serie A in programma domenica al Franchi alle ore 18, "noi siamo concentrati a risolvere le emergenze di oggi. Vediamo che codice" relativo al maltempo "ci sarà domani, per ora stiamo guardando momento per momento". Lo ha dichiarato a Lady Radio la sindaca di Firenze Sara Funaro, dopo che nel pomeriggio era emersa la richiesta del vicepresidente del Consiglio comunale Alessandro Draghi (Fdi) di valutare il rinvio del match.