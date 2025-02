La Serie A entra in EA Sports FC 25 Showcase

Le squadre della Serie A entrano in EA Sports FC 25 Showcase. Il massimo campionato italiano sarà, infatti, disponibile per l'anteprima fino al 12 marzo. Novità di questa stagione del videogioco calcistico di EA Sports, Showcase offre un assaggio delle novità di FC 25, con una selezione di modalità e contenuti in rotazione, tra cui Kick Off con club selezionati, Clubs Rush con progressione limitata e Learn to Play. E' disponibile per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, Xbox One e PlayStation 4.