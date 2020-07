La Serie A anticipa di mezz'ora: si va verso i nuovi orari

Nonostante il caldo, la Serie A va verso nuovi orari. L'idea è quella di anticipare tutte le partite di mezz'ora, quindi scendere in campo alle 16:45, 19 e 21:15. Se ne parlerà oggi nella riunione in programma tra Lega e Assocalciatori: l'intenzione di tutte le parti in causa è quella di non terminare le partite intorno a mezzanotte. L'Aic, che in precedenza aveva chiesto di non giocare prima delle 18, darà il via libera perché mancano solo tre partite pomeridiane e perché per 30 minuti le condizioni climatiche non variano in maniera significativa. Tra uno slot orario e l'altro rimarranno le classiche due ore e un quarto da regolamento.