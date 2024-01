La Salernitana si prepara a un nuovo colpo in stile Sabatini: in arrivo Jerome Boateng

LA MOSSA DEI CAMPANI

L'ex giocatore del Bayern Monaco è pronto ad affrontare una nuova avventura dopo la scadenza del contratto con il Lione lo scorso giugno

© Getty Images La Salernitana ci ha ormai abituato a compiere una serie di colpi "a effetto" nel corso del mercato di gennaio. Il ritorno di Walter Sabatini in qualità di direttore generale ha rinnovato questa tradizione ed è pronto ad affondare il colpo con Jerome Boateng. Il difensore tedesco è svincolato dalla scorsa estate quando ha lasciato il Lione e, dopo essersi allenato con il Bayern Monaco, è pronto a una nuova avventura.

Il calciatore dei bavaresi sarebbe stato contattato dall'ex compagno di squadra Frank Ribery, come riportato da Sky Sport, il quale avrebbe sfruttato gli ottimi rapporti per condurlo in Campania alla corte di Filippo Inzaghi. Un'operazione che potrebbe avere risvolti positivi già nelle prossime ore con l'ex campione del mondo che potrebbe aggiungersi alla lista dei "grandi nomi" in cerca di rilancio passati da Salerno, dallo stesso Ribery ad Antonio Candreva passando per Guillermo Ochoa.