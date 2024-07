La Roma cede al caldo e al Tolosa: giallorossi sconfitti 1-0 in amichevole 

AMICHEVOLE

I ragazzi di De Rossi chiudono il trittico delle amichevoli di luglio perdendo contro i francesi a Trigoria: decide Gboho al 35’, palo di Smalling

© laroma24.it Tanto caldo e poche emozioni. La Roma cade 1-0 per mano del Tolosa al centro sportivo di Trigoria: il gol partita lo segna Gboho (35’), che riesce a bucare la retroguardia dei padroni di casa alla prima occasione utile nel primo tempo. Si rivedono in campo Dybala, Abraham e Smalling, mentre restano a riposo i nazionali rientrati dall’Europeo: proprio il difensore inglese colpisce un clamoroso palo nel finale, sfiorando il pareggio.

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo a Trigoria a cinque giorni di distanza dall’1-1 contro gli slovacchi del Kosice, ospitando il Tolosa nella terza e ultima amichevole in programma per questo mese di luglio. Spazio al nuovo acquisto Le Fée a centrocampo dal 1’, mentre a guidare l’attacco c’è Paulo Dybala: proprio l’argentino ci prova su punizione al 14’, senza riuscire però a pungere con il suo mancino. Il caldo si fa decisamente sentire e, dopo un cooling break, è il Tolosa a passare in vantaggio: i francesi sfondano dalla destra e riescono a sbloccare il match con Gboho, bravo a battere Svilar in due tempi al 35’. Il ritmo della partita è abbastanza blando, complice una condizione climatica per nulla ottimale, e il club di Ligue 1 chiude il primo tempo gestendo il possesso palla.

Nella ripresa si rivedono Abraham e Smalling, entrambi recuperati dai rispettivi problemi muscolari, mentre esce Dybala. A partire meglio è però ancora il Tolosa: Magri prova a colpire la difesa capitolina con un colpo di tacco, ma Svilar non si lascia sorprendere. La Roma si riaffaccia avanti intorno al 60’: bella discesa sulla sinistra di Angeliño, che non riesce a trovare però l’assist vincente per Abraham. Passano pochi secondi e i giallorossi rischiano di perdere Smalling: il difensore inglese atterra male dopo uno stacco aereo e resta a terra toccandosi il ginocchio sinistro. L’ex Manchester United resta però in campo, mentre Svilar sventa il possibile 2-0 ospite sul tentativo di Magri. Nel finale, c’è spazio anche per una bella parata di Lacombe su Darboe e per il palo di Smalling: il match si chiude così con la vittoria di misura per il Tolosa. Ora, il prossimo appuntamento per i giallorossi sarà l’amichevole contro i greci dell’Olympiacos (vincitori dell’ultima Conference League), in programma sabato 3 agosto allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno di Rieti.