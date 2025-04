La Roma al lavoro per l'Under 23: servono circa 15 milioni di euro

La Roma vuole al più presto una sua squadra Under 23. Ossia una seconda squadra, e a spingere per questa soluzione è soprattutto Alberto De Rossi, responsabile del settore giovanile giallorosso. Molto probabile che ci sia a partire dalla stagione 2026/2027: si attende il via libera dei Friedkin come scrive Il Messaggero. Al momento l'ostacolo più grande è rappresentato dallo stadio in cui far giocare la nuova squadra in Serie C. Servirebbero circa 15 milioni di euro come riferisce il quotidiano romano.