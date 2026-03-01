La perfezione dell'imperfezione: come nasce il dominio dell'Inter in questo campionato

Domanda numero uno: l’Inter è una squadra perfetta? Risposta: sicuramente no, perché la Champions e gli scontri diretti del campionato hanno detto che c’è qualcosa da migliorare. Domanda numero due: l’Inter è una squadra completa? Risposta: ni, perché in qualche ruolo le alternative non sempre hanno funzionato. Domanda numero tre: l’Inter è la squadra più forte del campionato? Risposta: indubbiamente sì, perché una classifica dopo 27 partite può mentire solo quando i distacchi sono minimi. Nella Serie A attuale il distacco è abissale e non si crea certo per caso.