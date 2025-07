La nipote di Gigi Riva si laurea con una tesi sul nonno

"Anche io, lo confesso, ho faticato a trattenere la commozione- continua il docente - Virginia è stata bravissima, come tutti gli altri, ma in quel momento la componente emozionale è diventata palpabile per tutti. Per me è stata anche l'occasione per sdebitarmi con il nonno, per le gioie che mi ha dato da calciatore, certo, ma soprattutto per l'esempio che è stato come uomo". E ancora: "Un esempio che non toglie nulla a Virginia, né alla sua bella famiglia, ma che anzi si rinnova e si trasmette. Come accade con i valori autentici: non si impongono, ma si incarnano. In un tempo in cui si è tentati di pensare che tutto abbia un prezzo, questa giornata ha ricordato a tutti noi che qualcosa resiste. E che vale la pena custodirlo".