La Lega Serie A "pressa" il Governo: via il 13 giugno

La Lega Serie A vuole ripartire il 13 giugno. Questa la data ribadita dai club, dopo il consiglio di questo pomeriggio, per riprendere a giocare. Dettate le linee guida per presentarsi all'incontro di giovedì prossimo con il ministro dello sport Spadafora al quale parteciperà anche il presidente dell'Aic Tommasi. Poi toccherà al Governo dare l'ok definitivo per tornare a giocare e servirà anche un nuovo decreto visto che al momento gli eventi sportivi sono bloccati fino al 15 giugno, ma questo sembra essere solo una formalità. Poi venerdì ci sarà una nuova assemblea di Lega dove i club verranno aggiornati sull'esito dell'incontro.