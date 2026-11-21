© Getty Images
© Getty Images
Il tecnico biancoceleste ha rivitalizzato Noslin e lanciato un Belehyane che Sarri proprio non vedeva. Ora vietato pensare al derby: prima della sfida con la Roma ci sono il Toro (fuori casa) e l'Atalanta all'Olimpicodi Matteo Dotto
© Getty Images
© Getty Images
I punti: 32 dopo 12 giornate (il che significa averne persi solo 4...). Le vittorie: 10. Le sconfitte: zero. I gol subiti: 9 (miglior difesa del campionato, con 5 partite a porta blindata). Numeri che fanno sognare i tifosi della Lazio e gonfiare il petto di Rino Gattuso, fino a ieri elogiato come allenatore solo per trasmettere grinta e "palle" alle sue squadre. Invece in questa avventura laziale Gattuso sta dimostrando di essere anche un maestro di tattica e di psicologia.
Con il 3-0 rifilato al Lecce la Lazio si guadagna un'altra settimana in testa alla classifica. Da domani, testa al prossimo impegno (sabato prossimo in casa del Torino) senza distrazioni da derby: la sfida con la Roma è tra tre giornate (in mezzo all'Olimpico l'Atalanta di Sarri, se sarà ancora Sarri al timone...).
Quella contro i salentini era una prova importantissima perché si doveva testare l'emergenza con quattro assenze pesanti: i centrali difensivi titolari (Provstgaard e Sutalo), Nuno Tavares sul binario sinistro e capitan Zaccagni là davanti. Dopo un avvio di sofferenza la Lazio è uscita alla distanza. Grazie a Noslin (testa-spalla per l'1-0 e sinistro da dentro l'area piccola per il raddoppio) che in carriera non aveva mai segnato tanti. A quota 6 (quanto aveva realizzato nelle sue prime due stagioni laziali) l'olandese sa giocare da centravanti e da punta esterna (come contro il Lecce). Con Sarri non era un titolarissimo. E con Sarri giocava poco (e obiettivamente male...) quel Reda Belahyane che è invece il perno del gioco di Gattuso: corre, contrasta, imposta. Gioca come un veterano ed è appena un classe 2004. A fare gol, nella linea mediana, ci pensa sempre Frattesi: pallonetto mancino che è una chicca per gli occhi.
L'emergenza difensiva è stata brillantemente superata: poche le occasioni concesse al Lecce dalla coppia Doekhi-Diogo Leite, discreto l'apporto di Pedraza sulla fascia sinistra. Insomma, una Lazio che ha tante frecce: Cancellieri quando entra lo fa sempre bene, Gudmundsson pare ormai recuperato al cento per cento. E che - libera dagli impegni infrasettimanali europei e di Coppa Italia - può davvero credere nello scudetto. O, come minimo, in un posto nella prossima Champions.