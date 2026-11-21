Quella contro i salentini era una prova importantissima perché si doveva testare l'emergenza con quattro assenze pesanti: i centrali difensivi titolari (Provstgaard e Sutalo), Nuno Tavares sul binario sinistro e capitan Zaccagni là davanti. Dopo un avvio di sofferenza la Lazio è uscita alla distanza. Grazie a Noslin (testa-spalla per l'1-0 e sinistro da dentro l'area piccola per il raddoppio) che in carriera non aveva mai segnato tanti. A quota 6 (quanto aveva realizzato nelle sue prime due stagioni laziali) l'olandese sa giocare da centravanti e da punta esterna (come contro il Lecce). Con Sarri non era un titolarissimo. E con Sarri giocava poco (e obiettivamente male...) quel Reda Belahyane che è invece il perno del gioco di Gattuso: corre, contrasta, imposta. Gioca come un veterano ed è appena un classe 2004. A fare gol, nella linea mediana, ci pensa sempre Frattesi: pallonetto mancino che è una chicca per gli occhi.