La Juventus vince lo scudetto giovedì a Udine se...

VOLATA FINALE

Il conto alla rovescia è già cominciato. La Juventus prepara sia la sfida di Udine contro l'Udinese sia la possibile festa scudetto con tanto di scaramanzia annessa. Maurizio Sarri non vuole certo distrazioni, ma il suo primo titolo in bianconero è davvero a un passo, anche perché lì dietro in classifica certo la pressione è diminuita e la distanza con la capolista aumentata. Inter e Atalanta non spaventano molto e le occasioni per chiudere la pratica a 4 giornate dalla fine ci sono. Juventus-Lazio 2-1: gli highlights

Proviamo quindi a ricapitolare e vedere come e quando (puntando appunto il focus su giovedì) la Juve potrà mettere in bacheca il nono scudo di fila contando che negli scontri diretti, comunque, i bianconeri sono in vantaggio sia contro Conte sia contro Gasperini:

- Se la Juventus vince a Udine e domani l'Inter non batte la Fiorentina

- Se la Juventus pareggia contro l'Udinese, l'Atalanta non riesce a vincere oggi contro il Bologna e l'Inter va ko contro la Fiorentina domani