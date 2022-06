La Juventus vince l'edizione 2022 della Danone Nations Cup

a coverciano

La finale del torneo Under 12 si è disputata press il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Le ragazze Under 12 della Juventus trionfano a Coverciano e si aggiudicano il titolo di campionesse della Danone Nations Cup 2022, il più grande campionato internazionale di calcio giovanile Under 12 che in Italia, dal 2016, è riservato esclusivamente alle formazioni femminili. La fase nazionale del prestigioso torneo, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e Danone, si è disputata domenica 19 giugno al Centro Tecnico Federale, in occasione del Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. © u12femminile.it

Una competizione straordinaria che ha visto impegnate sul campo le formazioni Under 12 Femminili di SCC Napoli, U.S. Sassuolo Calcio, Juventus FC e AS Roma. Le quattro squadre, vincitrici dalle rispettive fasi interregionali, si sono affrontate nel consueto quadrangolare previsto dal format, con gare da tre tempi intervallati dagli shootout: un modello innovativo, sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico, che ha dato grande peso anche alla sportività messa in campo dalle squadre.

La Danone Nations Cup è un torneo finalizzato a favorire la crescita delle giovani calciatrici, sia nella tecnica che negli aspetti educativi e culturali del calcio, e sostiene i valori come l’affermazione personale, la collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo, il fair play e l’importanza di mantenere uno stile di vita sano, in linea con la mission/vision di Danone "One Planet, One Health" per cui la salute delle persone e del pianeta sono tra loro interconnesse. Un progetto che si rinnova di anno in anno a conferma dell’impegno di Danone e FIGC nella promozione dell’inclusione e della diversità ma anche, e soprattutto, che testimonia e contribuisce ad un cambiamento di mentalità per quanto riguarda l'uguaglianza di genere nel mondo dello sport. Dal 2016 in Italia la competizione è 100% femminile. È così che, a partire dall’Italia, l’idea di una competizione di calcio femminile si è poi estesa a tutto il mondo, attraverso la creazione nel 2017 del primo torneo globale interamente dedicato alle calciatrici Under 12.

La Classifica della Finale della Danone Nations Cup 2022:

1° Juventus FC

2° As Roma

3° SSC Napoli

4° US Sassuolo