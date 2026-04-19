La Juve omaggia Manninger: i portieri bianconeri in campo con la sua maglia prima del Bologna

La Juventus ha voluto celebrare Alex Manninger, ex portiere bianconero dal 2008 al 2012 scomparso giovedì scorso in un tragico incidente stradale. Il club ha scelto di appendere la sua maglietta "Manninger 13" nello spogliatoio della squadra all'Allianz Stadium, mentre i tre portieri Di Gregorio, Pinsoglio e Scaglia indossano una maglia celebrativa durante il riscaldamento pre-partita prima della gara contro il Bologna.