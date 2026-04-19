Pisa, Hiljemark senza parole: "Se non facciamo certi gol tutto è più difficile"
"Sono dispiaciuto per noi e per i tifosi. Commettiamo troppi errori e alla fine si pagano". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, dopo la sconfitta contro il Genoa che ammette: "È inutile continuare a parlare di salvezza, dobbiamo vincere le partite e basta". È amareggiato l'allenatore nerazzurro, perché il contropiede sprecato da Angori che poteva portare il Pisa avanti 2-0 avrebbe potuto cambiare la partita: "Se non segniamo questi gol diventa tutto più difficile - osserva Hiljemark -. Poi con due falli laterali abbiamo perso la partita, perché questa è la verità. Mi aspettavo di più dai tre attaccanti, ma dobbiamo migliorare tutti insieme senza puntare il dito contro i singoli o solo sui giocatori arrivati con il mercato di gennaio".
Infine, taglia corto anche su eventuali nubi sul suo futuro e sul rischio di non essere confermato o addirittura di esonero: "Non è importante il mio contratto - conclude l'allenatore del Pisa - ma il bene della squadra e in questo momento dobbiamo restare concentrati sul presente per centrare qualche vittoria e poi guardare al futuro. Oggi non ha senso parlare di altro".