Pisa, Hiljemark senza parole: "Se non facciamo certi gol tutto è più difficile"

"Sono dispiaciuto per noi e per i tifosi. Commettiamo troppi errori e alla fine si pagano". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, dopo la sconfitta contro il Genoa che ammette: "È inutile continuare a parlare di salvezza, dobbiamo vincere le partite e basta". È amareggiato l'allenatore nerazzurro, perché il contropiede sprecato da Angori che poteva portare il Pisa avanti 2-0 avrebbe potuto cambiare la partita: "Se non segniamo questi gol diventa tutto più difficile - osserva Hiljemark -. Poi con due falli laterali abbiamo perso la partita, perché questa è la verità. Mi aspettavo di più dai tre attaccanti, ma dobbiamo migliorare tutti insieme senza puntare il dito contro i singoli o solo sui giocatori arrivati con il mercato di gennaio".