La Juve celebra i 128 anni con Del Piero: "La nostra storia si rinnova. La nostra identità non cambia"

È il compleanno della Juventus: oggi il club compie 128 anni di storia. Per celebrare il traguardo, sugli account ufficiali è stata pubblicata una breve videoclip con la voce di Alessandro Del Piero. "Il nostro nome è identità, significa gioventù - dice l'ex capitano e bandiera bianconera -. Nati 1897, non è il tempo a definirci: siamo simbolo di eleganza, tradizione, orgoglio italiano cucito addosso come una seconda pelle. Abbiamo radici profonde, desiderio di andare oltre e di migliorare sempre, e siamo dove il tempo non è ancora arrivato: il nostro successo non sta solo nelle vittorie, è stile nel modo in cui vinciamo, è classe in ogni sfida". Pinturicchio però guarda anche al futuro: "La nostra storia continua, si scrive oggi e si scriverà domani. Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre" la frase per chiudere il video celebrativo. La squadra intanto si prepara per l'appuntamento di stasera: Locatelli e compagni sfideranno la Cremonese alle 20.45, sarà il debutto di Luciano Spalletti da allenatore della Juve.