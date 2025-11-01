Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La Juve celebra i 128 anni con Del Piero: "La nostra storia si rinnova. La nostra identità non cambia"

01 Nov 2025 - 12:50

È il compleanno della Juventus: oggi il club compie 128 anni di storia. Per celebrare il traguardo, sugli account ufficiali è stata pubblicata una breve videoclip con la voce di Alessandro Del Piero. "Il nostro nome è identità, significa gioventù - dice l'ex capitano e bandiera bianconera -. Nati 1897, non è il tempo a definirci: siamo simbolo di eleganza, tradizione, orgoglio italiano cucito addosso come una seconda pelle. Abbiamo radici profonde, desiderio di andare oltre e di migliorare sempre, e siamo dove il tempo non è ancora arrivato: il nostro successo non sta solo nelle vittorie, è stile nel modo in cui vinciamo, è classe in ogni sfida". Pinturicchio però guarda anche al futuro: "La nostra storia continua, si scrive oggi e si scriverà domani. Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre" la frase per chiudere il video celebrativo. La squadra intanto si prepara per l'appuntamento di stasera: Locatelli e compagni sfideranno la Cremonese alle 20.45, sarà il debutto di Luciano Spalletti da allenatore della Juve. 

Ultimi video

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Gasperini e l'inconveniente felino in conferenza

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

01:49
Domani Milan-Roma

Domani Milan-Roma

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

I più visti di Calcio

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:49
Torino, Baroni: "Contro il Pisa servirà grande prestazione"
15:55
Serie A, Milan-Roma in chiaro su Dazn
15:03
Lecce, Di Francesco: "Andiamo a Firenze carichi al massimo"
14:56
Italia U18, il ct Favo verso i Mondiali: "Orgogliosi di rappresentare il Paese"
14:40
Serie B: Avellino-Reggiana 4-3