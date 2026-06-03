La Goleador Cup conquista Como: al Sinigaglia la finalissima del torneo

Nata con l’obiettivo di intercettare i più giovani attraverso lo sport e i valori della partecipazione, la Goleador Cup da gennaio ha coinvolto oltre 10.000 ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, con 900 squadre partecipanti distribuite in ben 41 città e 14 regioni italiane da nord a sud, grazie a una rete di oltre 52 centri sportivi. Un progetto diffuso su tutto il territorio nazionale che, tappa dopo tappa, ha saputo trasformare i palazzetti della penisola in luoghi di incontro e di amicizia, mettendo il gioco al centro di tutto. A raccontare la portata dell’iniziativa sono anche i numeri: oltre 1.500 partite giocate e più di 6.000 goal segnati nel corso della competizione.