La Goleador Cup conquista Como: al Sinigaglia la finalissima del torneo

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Si è conclusa allo Stadio Sinigaglia di Como la finalissima della Goleador Cup, il torneo nazionale giovanile firmato Goleador che negli ultimi mesi ha coinvolto migliaia di ragazzi in tutta Italia. Un evento interamente dedicata al calcio giovanile, dove sport, condivisione e divertimento hanno trasformato lo stadio in un grande spazio di incontro per giovani calciatori, famiglie e appassionati.
Nata con l’obiettivo di intercettare i più giovani attraverso lo sport e i valori della partecipazione, la Goleador Cup da gennaio ha coinvolto oltre 10.000 ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, con 900 squadre partecipanti distribuite in ben 41 città e 14 regioni italiane da nord a sud, grazie a una rete di oltre 52 centri sportivi. Un progetto diffuso su tutto il territorio nazionale che, tappa dopo tappa, ha saputo trasformare i palazzetti della penisola in luoghi di incontro e di amicizia, mettendo il gioco al centro di tutto. A raccontare la portata dell’iniziativa sono anche i numeri: oltre 1.500 partite giocate e più di 6.000 goal segnati nel corso della competizione.
"La Goleador Cup è nata con l’idea di creare qualcosa che parlasse davvero ai ragazzi attraverso lo sport e i suoi principi più autentici», afferma Letizia Buttari, Marketing Manager del brand. «Vedere lo Stadio Sinigaglia riempirsi di bambini, di famiglie, con tanto di tifo e voglia di stare insieme è stata la conferma del valore di questo progetto. Una finale che ha rappresentato non solo la conclusione di un torneo, ma il punto di partenza di un’esperienza che ha saputo creare delle connessioni reali sui campi di tutta Italia».
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Nel corso della finale del 31 maggio ci sono stati due momenti di premiazione dedicati alle categorie (maschile e femminile). Tra applausi, medaglie, fotografie di squadra e momenti di festa, le premiazioni hanno rappresentato il coronamento di una giornata vissuta all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’entusiasmo dei più giovani.
Con la finalissima di Como si è chiusa la grande edizione nazionale della Goleador Cup, confermando il legame del brand con il mondo del calcio giovanile e con quei valori di passione, semplicità e condivisione che da sempre fanno parte dell’universo Goleador.