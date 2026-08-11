Fiorentina, che stagione ti aspetti? Dopo il mercato faraonico, occasione d'oro per Fabio Grosso

Fabio Paratici è un dirigente ambizioso, scafato, che nella propria carriera ha fatto del puntare in alto l'asticella il proprio credo. L'ha fatto alla Juventus, quando è stato uno dei registi di uno dei più clamorosi acquisti della storia del calcio, ed è praticamente certo (nonché enunciato dal mercato) che sia giunto in Viola con le stesse idee. La Champions League, detto chiaramente, è ciò a cui la Fiorentina fa pensare giorno per giorno, colpo dopo colpo, miglioramento dopo miglioramento. Non sarà facile, perché le contendenti sono tantissime e aumentano di anno in anno. Ma facendo riferimento alla new wave del calcio italiano, quello moderno e fresco, chi si aspettava che il Como strappasse il quarto posto a Milan e Juventus? Praticamente nessuno, forse nemmeno lo stesso Cesc Fabregas. Però è successo, e sul solco di questo successo Fabio Grosso può costruire il proprio credo e la propria storia.