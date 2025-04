La Fiorentina resta in Sardegna ospitata dal Cagliari

La Fiorentina resterà a Cagliari in vista del recupero della partita fissato per mercoledì alle 18.30, dopo lo stop al campionato per la scomparsa di Papa Francesco. La gara, inizialmente prevista per domenica alle 15, era stata sospesa all'ultimo momento: la squadra viola si era già diretta all'aeroporto di Elmas per rientrare a Firenze, ma ha dovuto cambiare rapidamente i piani una volta ufficializzata la nuova data del match. Tornata in città, la Fiorentina ha incontrato difficoltà nel reperire un campo per la rifinitura. A risolvere la situazione è intervenuto il Cagliari, che ha offerto ai Viola la possibilità di allenarsi al Crai Sport Center di Assemini, il proprio centro sportivo. Un gesto di fair play sportivo tra le due società: la Fiorentina si allenerà al mattino, mentre il Cagliari svolgerà la propria seduta nel pomeriggio. Una soluzione d`emergenza, ma efficace, per permettere a entrambe le squadre di prepararsi al meglio in vista del recupero.