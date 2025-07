La Fifa apre il suo primo ufficio in Nord Africa a Rabat

Il 26 luglio la Fifa inaugurerà ufficialmente il suo ufficio regionale a Rabat, il primo in Nord Africa. Per l'occasione è già presente in Marocco il presidente Fifa, Gianni Infantino. La data coincide con la finale della Coppa d'Africa femminile Marocco-2024, prevista per le 21, allo Stadio Olimpico di Rabat. Il presidente Infantino è in Marocco da sabato 19 luglio. Al suo arrivo è stato accolto da Fouzi Lekjaa, presidente della Federazione calcistica marocchina (FRMF) e membro del Consiglio Fifa. Il protocollo ufficiale per l'inaugurazione di questo ufficio è stato firmato da Infantino, Lekjaa e Aziz Akhannouch, il capo del governo, a Marrakech, nel dicembre 2024, presso il Palais des Congrès, poco dopo la cerimonia di premiazione dei Caf. La Fifa ha diversi uffici regionali in tutto il mondo, di cui quattro in Africa: a Dakar (Senegal), Brazzaville (Repubblica del Congo), Kigali (Ruanda) e Johannesburg (Sudafrica). Quello di Rabat sarebbe il primo del Nord Africa.