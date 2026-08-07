La federcalcio argentina sta con Infantino: "Governance trasparente"

"Esprimiamo il nostro sostegno alla gestione attuata negli ultimi 10 anni, che ha avuto come assi portanti lo sviluppo del calcio in tutto il mondo e la solidità istituzionale basata su un modello di governance chiaro, stabile e trasparente". Così la federcalcio argentina (Afa) in una lettera aperta indirizzata a Gianni Infantino, nella quale appoggia l'attuale numero uno della Fifa. "A questo proposito, con riferimento ai recenti eventi di dominio pubblico, dobbiamo riconoscere la decisione dell'Amministrazione di ritirare un progetto che, all'interno della famiglia calcistica e fin dal suo esordio, ha generato molte più incertezze che certezze. Pertanto, è opportuno sottolineare il riconoscimento degli errori commessi in quel processo e le scuse espresse nel sentito messaggio inviato alle 211 federazioni affiliate alla Fifa. Dare priorità agli standard di governance è un pilastro fondamentale per rafforzare i buoni rapporti tra la Fifa, le sue federazioni affiliate e le confederazioni", aggiunge l'Afa.