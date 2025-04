La Conmebol propone un Mondiale 2030 a 64 squadre

La Federcalcio sudamericana (Conmebol) ha ufficializzato la proposta per estendere la Coppa del Mondo maschile del 2030 a 64 squadre. Il torneo sarà ospitato da Spagna, Marocco e Portogallo, dopo che le partite di apertura si svolgeranno in Argentina, Paraguay e Uruguay. La Coppa del Mondo del 2026 sarà la prima con 48 squadre, ma la Conmebol vorrebbe estenderla ulteriormente per il 2030, in occasione del centenario della competizione. "Questo permetterà a tutti i Paesi di avere l'opportunità di vivere un'esperienza mondiale e nessuno sul pianeta rimarrà escluso dalla festa", ha dichiarato giovedì il presidente Conmebol, Alejandro Dominguez, al congresso dell'organismo. L'idea era emersa già a marzo, suscitando la perplessità di quanti pensano che svaluterebbe il processo di qualificazione. Se la proposta venisse accettata, l'edizione del 2030 includerebbe 128 partite, rispetto alle 64 disputate tra il 1998 e il 2022. Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, l'ha definita una "cattiva idea" all'inizio di questo mese. (ANSA).