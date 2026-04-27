SERIE C

La clamorosa rimonta della Samb fa arrabbiare tutti: "Ci hanno dato dei venduti". La Torres: "Immagini evidenti, si approfondisca"

La Vis Pesaro va ko e i suoi stessi tifosi si arrabbiano, Stellone: "Certe cose non le accetto"

27 Apr 2026 - 11:12
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La promozione dell'Arezzo, la retrocessione del Foggia in Serie D (mai accaduto nella storia del club) e la clamorosa salvezza della Sambenedettese in pieno recupero. L'ultima giornata della regular season di Serie C ha regalato grandi emozioni, soprattutto allo stadio Benelli di Pesaro dove è andata in scena una rimonta che ha del clamoroso. Protagonista la Sambenedettese del presidente Vittorio Massi che, sotto al 97' nel derby marchigiano con la Vis ha ribaltato la partita raggiungendo una salvezza diretta che sembrava insperata. Decisive le reti al 97' e al 98' di Lonardo che hanno fatto gioire i rossoblù e scatenato le polemiche.

I primi a polemizzare sono stati i tifosi della Vis Pesaro che non hanno gradito la rimonta nonostante il posto assicurato nei play-off (affronteranno la Juve Next Gen). Dalle tribune di casa sono piovute parole di ogni tipo che hanno fatto arrabbiare anche il tecnico Roberto Stellone: "Una partita così sinceramente non la ricordo - ha ammesso l'esperto tecnico in conferenza stampa -. La parola venduti è una parola che non esiste, io in trent’anni che faccio calcio non lo accetto, sentirmelo dire dai miei tifosi non è una cosa che accetto”. Tifosi che poi si sono ribellati anche sui social con commenti tutt'altro che gratificanti.

Umore nero anche in casa della Torres che, sconfitta dall'Arezzo, si è vista sorpassare in classifica proprio dalla Sambenedettese al terz'ultimo posto. Adesso i sardi saranno costretti a fare i play-out con il Bra per restare in Serie C. La rimonta della Samb ha lasciato di sasso anche Stefano Udassi, presidente della Torres: "Siamo arrivati all’ultima giornata consapevoli che la nostra sorte probabilmente non sarebbe dipesa solo da noi - ha tuonato il numero uno della Torres ai canali ufficiali del club -. Così è stato. Rimaniamo perplessi, come società, per il modo in cui si è concluso il campionato. Auspichiamo che certe immagini, di dominio pubblico e a noi molto evidenti, siano oggetto di approfondimento adeguato e precisa revisione. Lo auspico perché ho sempre creduto nei valori dello sport e spero che anche stavolta abbiano la meglio su tutto".

"Detto questo faremo i playout con rabbia e determinazione perché, per come è finito oggi il girone di ritorno, siamo veramente arrabbiati. Lo faremo per noi, per la Torres e i nostri tifosi. Non è stata una stagione fortunata e non ci siamo mai lamentati, pur avendone possibilità, perché crediamo che il campo sia il giudice supremo e soprattutto perché siamo certi della buona fede di tutti gli attori, nonostante i tanti episodi che ci hanno penalizzato" ha concluso Udassi. 

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