La clamorosa rimonta della Samb fa arrabbiare tutti: "Ci hanno dato dei venduti". La Torres: "Immagini evidenti, si approfondisca"

"Detto questo faremo i playout con rabbia e determinazione perché, per come è finito oggi il girone di ritorno, siamo veramente arrabbiati. Lo faremo per noi, per la Torres e i nostri tifosi. Non è stata una stagione fortunata e non ci siamo mai lamentati, pur avendone possibilità, perché crediamo che il campo sia il giudice supremo e soprattutto perché siamo certi della buona fede di tutti gli attori, nonostante i tanti episodi che ci hanno penalizzato" ha concluso Udassi.