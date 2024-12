L'opinione di Buffon: "Basta paragoni Motta-Allegri, chi lo fa vuole infastidire la Juventus"

Buffon ha poi commentato anche l'exploit dell'Atalanta che potrebbe chiudere il 2024 in testa alla classifica, avendo mantenuto un livello altissimo anche in Europa: "L'effetto Atalanta fa bene a tutti: non sono sorpreso perché nel pallone come nella vita non si improvvisa niente se vuoi arrivare a certi livelli. La società della famiglia Percassi è un progetto lungimirante in piedi da un bel po'", ha aggiunto Buffon.