L'Italia e i CT stranieri: l'ultimo fu Helenio Herrera (con Valcareggi) 60 anni fa ma durò solo quattro partite

Stranieri alla guida della Nazionale italiana: una rarità assoluta. Vanno cercati con il lanternino, sono stati pochi e spesso non si sono seduti nemmeno in panchina. La gestione della squadra azzurra ha vissuto tre ere geologiche: quella delle commissioni tecniche, quella dei CT provenienti da una carriera federale e quella degli allenatori veri e propri reduci da esperienze con i club, a partire da Arrigo Sacchi. L'inglese Harry (noto anche come Henry) Goodley fece parte di ben due commissioni tecniche dal 17 marzo 1912 al 15 giugno 1913, prima con Umberto Meazza con la qualifica di allenatore, poi con un altro inglese, William Garbutt. Bilancio di questi due periodi abbastanza triste: due vittorie (contro Svezia e Belgio), sei sconfitte (due volte Francia, tre volte Austria, una volta Finlandia).