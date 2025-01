L'Inter riparte senza Calhanoglu ma con Thuram: il punto verso il Venezia

L'Inter torna oggi al lavoro: due giorni di riposo per la squadra, altrettanti per Inzaghi e il suo staff per rielaborare quanto successo in Arabia, analizzare i dati immagazzinati, ragionare sullo stato di forma dei singoli e tracciare un bilancio, anche alla luce degli acciacchi che hanno privato il tecnico nerazzurro di titolari fondamentali. Lontano da inutili isterie, con la consapevolezza di chi con l'abitudine al successo ha acquisito anche la maturità necessaria per gestire i passi falsi, Inzaghi si proietta dunque sulla ripresa del campionato: da domenica 12 a mercoledì 22 gennaio ci sono quattro match in dieci giorni da affrontare, Venezia, Bologna ed Empoli per tenere testa a Napoli e Atalanta in campionato e Sparta Praga per ipotecare il passaggio agli ottavi di Champions.