L'Inter e le perplessità sulle designazioni: perché Chiffi in Lazio-Milan?

Secondo il Corriere dello Sport, nonostante le 24 ore passate dopo il pari con l'Atalanta e la sconfitta del Milan non è diminuita la rabbia dell'Inter per i casi arbitrali Sulemana-Dumfries e Scalvini-Frattesi. A questo si è aggiunta una certa perplessità sulle designazioni di domenica considerando la prestazione di chi era dietro il monitor a San Siro: Gariglio, Var in Inter-Atalanta, è stato Avar in Como-Roma, partita delicatissima in chiave Champions, mentre Chiffi, Avar nel match contro la Dea, è stato Var in Lazio-Milan, partita decisiva nella lotta scudetto.