L'Indonesia non vuole Israele: la Fifa le toglie i Mondiali U.20

Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far piu' disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in programma a maggio. Alla base della decisione l'opposizione di Indonesia e Iraq, per motivi politici, di scendere in campo contro Israele che si e' qualificato per il torneo. Non e' stato ancora indicato il nuovo paese ospitante. "A seguito dell'incontro tra il presidente Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir, la Fifa ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l'Indonesia come ospite della Coppa del Mondo Fifa U20 2023".