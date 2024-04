L'imprescindibile Mkhitaryan e il pericolo giallo: il grande dubbio in vista del Cagliari

INTER

Il centrocampista armeno in diffida: ecco perché Inzaghi potrebbe risparmiarlo in vista del derby col Milan

© Getty Images Un aggettivo per Mkhitaryan? Imprescindibile. Solo Sommer ha collezionato più minuti in campo rispetto all'armeno, tra i giocatori di movimento non c'è però storia: 3185 minuti giocati, più di Lautaro, più di Barella, gli unici altri due sopra la soglia delle 50 ore stagionali. Simone Inzaghi lo ha schierato titolare in 30 delle 31 partite di campionato sin qui disputate, una sola volta lo ha utilizzato a match in corso, nella trasferta di Salerno. In Coppa Italia, contro il Bologna, ha preso il posto di Lautaro, costretto al cambio per infortunio nel primo tempo supplementare, mentre nelle due sfide di Supercoppa è stato presente dal primo all'ultimo minuto. In Champions la sua sola assenza, la panchina a Lisbona contro il Benfica. Insomma, non esiste in pratica un'Inter senza Mkhitaryan. Domenica prossima, tuttavia...

Il condizionale è d'obbligo, ma il pericolo giallo potrebbe infatti indurre Inzaghi a snaturarsi e tenere l'armeno in panchina contro il Cagliari. Il tutto in ottica derby, ovviamente. Dei tre diffidati nerazzurri in campo lunedì scorso a Udine, solo Mkhitaryan non è stato ammonito: i cartellini presi da Lautaro e Pavard hanno fatto scattare la squalifica, entrambi salteranno dunque la sfida contro i sardi, evitando però il rischio di perdersi lo scontro con il Milan. Rischio che persiste invece per l'armeno che, oltretutto, contro i rossoneri ha pure una media realizzativa notevole, essendo andato a segno tre volte negli ultimi tre scontri, nel match di andata di Champions del maggio 2023 e per due volte nel 5-1 di inizio campionato. Valutazioni al vaglio di Inzaghi che sa di poter contare, per quanto con caratteristiche diverse, su un Frattesi in ottima condizione psico-fisica, sicuramente galvanizzato dal gol partita di Udine. Per il resto, invece, certo il rientro di Bastoni, probabile l'utilizzo di Bisseck al posto di Pavard e davanti ballottaggio ancora in essere tra Sanchez e Arnautovic per affiancare Thuram.