L'ex Valencia Vicente e un incubo senza fine: "Dopo cinque interventi fatico a stare seduto"

"Mi sarebbe piaciuto non avere tutti quegli infortuni, magari avrei giocato il doppio delle partite al Valencia o avrei giocato in un'altra squadra, non lo so", ha raccontato Vicente nel programma Mano a Mano, condividendo la sofferenza che gli infortuni gli stanno causando anche dopo il ritiro: "Se fossi stato uno psicologo ora starei bene, potrei andare in bici o giocare con mio figlio, ma purtroppo non ci riesco. Ho un appoggio molto precario sulla caviglia e ho subito due operazioni, oltre che tre interventi all'anca destra".