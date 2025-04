L'ex interista Cambiasso ospite tra i "cimeli" di "Collect IT" a Milano

La costante ascesa del collezionismo di carte troverà la sua celebrazione in Collect IT, il primo card show italiano interamente dedicato a questo universo e organizzato da CardsGuru, il riferimento in Italia quando si tratta di carte sportive e non solo. Sarà un evento imperdibile per ogni collezionista, con carte di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle ambitissime sportive di Topps alle iconiche Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering. Senza dimenticare le serie più amate, a cominciare da One Piece, Yu-Gi-Oh! e Lorcana. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025 al Superstudio Più di Milano, in Via Tortona 27, dalle 10.00 alle 19.00. Per entrare a pieno nell’atmosfera, venerdì 2 maggio - a partire dalle 18.00 - si terrà un’esclusiva trade night, un momento informale per incontrare altri collezionisti, sbustare, scambiare e condividere una grande passione. Un’occasione unica per immergersi nel favoloso mondo del collezionismo. Ed è così che Collect IT torna in grande stile, con spazi triplicati, oltre 100 espositori, tantissime aree speciali, eventi imperdibili e ospiti esclusivi. Tra i protagonisti Topps - leader nel collezionismo sportivo e main sponsor dell’evento - con la sua ambitissima linea Showtime, disponibile unicamente durante le più prestigiose convention nazionali. I fan più incalliti troveranno di certo pane per i loro denti: grazie a eBay potranno partecipare a sessioni di breaking gratuite, organizzare le proprie raccolte con accessori esclusivi targati Vault X, e lasciare le carte più rare per essere valutate e gradate dagli esperti di CGC, con la restituzione direttamente a casa.