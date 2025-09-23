L'ex ct Prandelli su Vlahovic: "Un campione, ha dimostrato serietà"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato di Dusan Vlahovic e del momento che sta vivendo alla Juventus. I due avevano lavorato assieme alla Fiorentina. Queste le parole dell'allenatore: "Dusan ha dato una grande dimostrazione di serietà. Ha saputo sopportare tutto. I suoi gol sono il simbolo del suo equilibrio interiore. Per me è un campione, vorrei che segnasse ancora di più: è uno degli attaccanti più forti d'Europa. Non si deve allontanare dal fronte offensivo, è inutile chiedergli di legare il gioco o di contribuire alla manovra".