Calcio

L'ex ct Prandelli su Vlahovic: "Un campione, ha dimostrato serietà"

23 Set 2025 - 10:20

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato di Dusan Vlahovic e del momento che sta vivendo alla Juventus. I due avevano lavorato assieme alla Fiorentina. Queste le parole dell'allenatore: "Dusan ha dato una grande dimostrazione di serietà. Ha saputo sopportare tutto. I suoi gol sono il simbolo del suo equilibrio interiore. Per me è un campione, vorrei che segnasse ancora di più: è uno degli attaccanti più forti d'Europa. Non si deve allontanare dal fronte offensivo, è inutile chiedergli di legare il gioco o di contribuire alla manovra". 

Sulla concorrenza di David e Openda, Prandelli ha precisato: "Entrambi sono molto diversi da Vlahovic. Dico una cosa che può stupire: nelle pochissime partite in cui Yildiz dovrà riposare per me possono persino giocare tutti e tre in contemporanea. Li vedo tutti funzionali a Tudor, che non è ingabbiato dai moduli o da un’eccessiva rigidità tattica, anzi mi piace come legge le partite nella ripresa". 

13:27
Milan, Maignan convocato per il Lecce
12:56
Champions League: Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi
12:16
Lazio, Fabiani: "Nuno Tavares non ha lasciato lo stadio dopo il derby, nessuna multa"
11:19
Dembélé: "Voglio restare al top ancora molto a lungo"
10:20
L'ex ct Prandelli su Vlahovic: "Un campione, ha dimostrato serietà"