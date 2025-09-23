Pallone d'Oro, le congratulazioni di Messi a Dembélé

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Lionel Messi si è congratulato con Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2025. Questi i complimenti dell'argentino: "Grande Ous! Congratulazioni, sono così felice per te. Te lo meriti". Durante il discorso alla cerimonia di premiazione, anche Dembélé ha speso parole di stima per il fuoriclasse ex Barcellona: "Voglio anche ringraziare tutti i club in cui sono passato, dal Borussia Dortmund, allo Stade Rennais, il mio club formativo, dove ho imparato praticamente tutto. Il club in cui ho sognato di giocare, il Barcellona, anche lì è stato eccezionale. Ho imparato tanto negli anni, accanto a grandi giocatori come Andrés Iniesta, Lionel Messi… è stato davvero straordinario".