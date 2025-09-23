Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pallone d'Oro, le congratulazioni di Messi a Dembélé

23 Set 2025 - 09:40

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Lionel Messi si è congratulato con Ousmane Dembélé, fresco vincitore del Pallone d'Oro 2025. Questi i complimenti dell'argentino: "Grande Ous! Congratulazioni, sono così felice per te. Te lo meriti". Durante il discorso alla cerimonia di premiazione, anche Dembélé ha speso parole di stima per il fuoriclasse ex Barcellona: "Voglio anche ringraziare tutti i club in cui sono passato, dal Borussia Dortmund, allo Stade Rennais, il mio club formativo, dove ho imparato praticamente tutto. Il club in cui ho sognato di giocare, il Barcellona, anche lì è stato eccezionale. Ho imparato tanto negli anni, accanto a grandi giocatori come Andrés Iniesta, Lionel Messi… è stato davvero straordinario". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:40
Napoli-Pisa, De Bruyne rischia il rigore: rabbia dei toscani
09:40
Pallone d'Oro, le congratulazioni di Messi a Dembélé
23:56
Pisa, Gilardino: "Orgoglioso dei miei. Episodi? Tutti a favore del Napoli"
23:36
Napoli, risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno. Milan a rischio?
23:25
Serie C, Potenza senza tifosi a Siracusa