Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Dembélé: "Voglio restare al top ancora molto a lungo"

23 Set 2025 - 11:19

"Quando hai avuto un assaggio di tutto questo, vuoi rimanere al top": Ousmane Dembele' ha pianto dal palco del Pallone d'Oro, ricevendo il premio per il 2025, e nella notte parigina ha raccontato le sue emozioni. "Non avevo intenzione di piangere, volevo rimanere forte, ma non appena ho iniziato a parlare della mia famiglia, di chi era lì fin dall'inizio, le emozioni sono uscite fuori". "Per fortuna ho un allenatore come Luis Enrique, con lui non ho mai litigato" ha aggiunto Dembele', tornando all'episodio del 2024, quando il tecnico lo escluse dalla trasferta in casa Arsenal per motivi disciplinari. "Al Psg siamo ancora motivati, siamo giovani, vogliamo provare a rivivere l'emozione della vittoria in Champions. E poi il Mondiale, il Pallone d'Oro... Nella mia carriera - ha detto l'attaccante francese - ho avuto molti momenti difficili, momenti belli, sfide nella vita che devi superare e io le ho superate". Complimenti a Yamal ("anche lui, se tutti i pianeti si allineano, vincerà molti trofei e Palloni d'Oro") e un orgoglio confessato. "Io Pallone d'Oro come Platini, Zidane, Benzema? E' eccezionale sentire queste leggende del calcio francese vicino a me. E penso che ci saranno ancora molti francesi in questo elenco".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:27
Milan, Maignan convocato per il Lecce
12:56
Champions League: Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi
12:16
Lazio, Fabiani: "Nuno Tavares non ha lasciato lo stadio dopo il derby, nessuna multa"
11:19
Dembélé: "Voglio restare al top ancora molto a lungo"
10:20
L'ex ct Prandelli su Vlahovic: "Un campione, ha dimostrato serietà"