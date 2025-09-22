Pisa, Gilardino: "Orgoglioso dei miei. Episodi? Tutti a favore del Napoli"

"Sono orgoglioso della squadra, per l'atteggiamento e per quello che abbiamo messo in campo. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, non è da tutti venire a Napoli e creare 3-4 situazioni importanti. C'è l'amarezza del risultato, perchè pur giocando così non portiamo a casa il premio. C'è la volontà di migliorare e credo molto in questi ragazzi". Così l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Napoli in campionato. "Gli episodi? Sono andati a favore del Napoli, ma non mi piace parlarne. Mi piace parlare della mia squadra, dell'atteggiamento e dell'energia messa in campo. Se continuiamo così sono certo che presto arriveranno anche i punti", ha aggiunto. "Ora giovedì c'è la Coppa Italia con il Torino, che ci permetterà di far giocare chi lo ha fatto di meno. Poi ci prepareremo per il derby di domenica con la Fiorentina, che per noi sarà come tutte le altre. Sono convinto che mantenendo questo atteggiamentto, ripeto, i risultati arriveranno", ha concluso.