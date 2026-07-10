L'Enna calcio è salva, la squadra iscritta in serie D

L'Enna calcio è salva. La società calcistica che milita nella serie D è stata iscritta al campionato grazie al presidente dimissionario della gialloverde Luigi Stompo che rimane in questa fase interlocutoria della squadra. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Mirello Crisafulli che ha fatto appello ai cittadini e alle forze imprenditoriali della città affinché si sostenga l'Enna Calcio. " Tutti dobbiamo fare la nostra parte - ha detto Crisafulli - nel prossimo consiglio comunale rinnoveremo il nostro appello affinché la città sostenga la squadra".