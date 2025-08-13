L'Atalanta saluta i tifosi: "Uniti per una grande stagione"

"L'Atalanta ha persone e tifosi fantastici. Stateci vicini, insieme possiamo fare cose davvero importanti". Così il presidente dei bergamaschi, Antonio Percassi, rivolto ai 6.500 tifosi che hanno affollato la Curva Nord dello stadio di Bergamo in occasione dell'allenamento a porte aperte. "Dobbiamo essere bravi tutti, continuiamo così tutti uniti ad appoggiare la società che sta facendo le cose per bene", ha continuato il vertice societario mentre i sostenitori invocavano il nome dell'allenatore. "Grazie per il sostegno a nome mio e dello staff, siamo veramente orgogliosi di essere in questo grande club - ha detto il tecnico Ivan Juric al microfono -. Ce la metteremo tutta per raggiungere grandi risultati. Un'ultima cosa, 'la maglia sudata sempre'", ha ricordato l'allenatore croato citando il motto riportato sulle maglie di gioco. Anche il capitano dell'Atalanta, Marten de Roon, ha ringraziato il pubblico presente nell'afosissima serata cittadina, dalle 18 alle 19.20 tra partitelle a campo ridotto. "La squadra ha tanta voglia di dimostrare anche quest'anno di essere di livello - ha detto il centrocampista olandese -. Il vostro sostegno sarà molto importante, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sappiamo che sarete sempre con noi. Sabato c'è già un appuntamento importante, vi aspettiamo numerosi", ha chiuso De Roon riferendosi al Trofeo Bortolotti del 16 agosto contro la Juventus.