Trasferta a Torino vietata, la Juventus rimborsa i tifosi della Lazio
La Juventus rimborserà i tifosi della Lazio che hanno acquistato i biglietti per la partita di Torino (domenica 8 febbraio alle 20.45) prima che diventasse effettivo il divieto delle trasferte per i sostenitori biancocelesti.
Lo ha comunicato la stessa società bianconera con una nota ufficiale: "Juventus comunica che, in occasione della partita di Serie A Juventus-Lazio da disputarsi all'Allianz Stadium domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20.45, tutti i biglietti acquistati nel settore ospiti dai tifosi della Lazio, saranno annullati e contestualmente rimborsati. Il rimborso dei suddetti biglietti avverrà nei prossimi giorni direttamente all'acquirente dell'ordine tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per la transazione, secondo le tempistiche previste dal proprio istituto di credito".