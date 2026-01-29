La Cremonese aspetta l'Inter, probabile esordio per Djuric

29 Gen 2026 - 18:15

La Cremonese si prepara alla sfida con l'Inter. Allo Zini, Davide Nicola potrà contare sul nuovo acquisto Djuric in attacco: un'opzione in più davanti, utile sia a gara in corso sia per dare nuove soluzioni a un reparto che cerca continuità e peso offensivo.

Non arrivano invece buone notizie dall'infermeria. Collocolo si è nuovamente fermato e non sarà della partita, mentre Bondo continua a convivere con problemi fisici: il suo rientro è ipotizzato non prima di un paio di gare. Assenze che complicano soprattutto le scelte in mezzo al campo, dove il rebus resta aperto e le alternative non abbondano. Proprio il centrocampo è il reparto sotto osservazione anche fuori dal campo. La società guarda con attenzione al mercato e nelle prossime 24 ore spera di trovare qualche rinforzo utile per dare respiro a Nicola e aumentare le rotazioni. 

