La Cremonese aspetta l'Inter, probabile esordio per Djuric

Non arrivano invece buone notizie dall'infermeria. Collocolo si è nuovamente fermato e non sarà della partita, mentre Bondo continua a convivere con problemi fisici: il suo rientro è ipotizzato non prima di un paio di gare. Assenze che complicano soprattutto le scelte in mezzo al campo, dove il rebus resta aperto e le alternative non abbondano. Proprio il centrocampo è il reparto sotto osservazione anche fuori dal campo. La società guarda con attenzione al mercato e nelle prossime 24 ore spera di trovare qualche rinforzo utile per dare respiro a Nicola e aumentare le rotazioni.