Il Manchester United è caduto anche quest'oggi in casa contro il Brighton: ko per 3-1 e tredicesimo posto in classifica in Premier. Al 90esimo è visibile la delusione del tecnico Ruben Amorim davanti alla stampa: "Siamo la peggior squadra nella storia dello United - il duro intervento del portoghese -. Dobbiamo cambiare le cose al più presto".