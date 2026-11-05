L'Almeria di Cristiano Ronaldo devolverà l'incasso alla famiglia di de Miguel

L'Almeria di Cristiano Ronaldo devolve l'incasso del match col Tenerife alla famiglia di Jesús de Miguel, tragicamente scomparso martedì

05 Nov 2026 - 15:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Almeria, club di cui Cristiano Ronaldo è co-proprietario, ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare un'importante iniziativa benefica e di solidarietà a seguito della tragica scomparsa del calciatore Jesus de Miguel, avvenuta martedì.

"Guidata dalla responsabilità sociale e umanitaria promossa dal presidente Mohammed Al Khereiji e dalla proprietà" la società andalusa ha stabilito che l'intero incasso della vendita dei biglietti per la partita casalinga della 34ª giornata contro il Tenerife sarà devoluto direttamente a sostegno della famiglia del giocatore scomparso.

Pur sottolineando nel comunicato la consapevolezza che nessun supporto economico o emotivo potrà mai colmare una perdita simile, il club ha ribadito come i valori di compassione e vicinanza reciproca vadano ben oltre i confini del rettangolo di gioco, invitando inoltre ufficialmente i familiari di Jesus de Miguel ad assistere all'incontro allo stadio per ricevere il calore e l'abbraccio dell'intera comunità calcistica.

Ultimi video

02:01
Juve, altro esame

Juve, altro esame

01:43
CR7, un film per l'addio alla nazionale

CR7, un film per l'addio alla nazionale

01:54
Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

01:40
LIVE CRISI NAPOLI CON LANDONI DA OPORTO PER INFINITY 5/11 SRV

Napoli, tutti bocciati: squadra in ritiro

02:21
SPAZIO SABATINI SU CRISI NAPOLI PER INFINITY 5/11 SRV

Bufera Napoli, Sabatini: "Spogliatoio da ricompattare"

01:29
LIVE ULTIME MILAN DA PIAZZA DUOMO CON RAIMONDI PER INFINITY 5/11 SRV

Milan, le ultime verso il Ferencvaros

01:02
LIVE SUPERCOMO CON GOZZO DALLE RIVE DEL LARIO PER INFINITY 5/11 SRV

Super Como, le reazioni dal lago

01:20
LIVE ULTIME JUVE DALL'OLANDA CON BALZARINI PER INFINITY 5/11 SRV

Juve, le ultime dall'Olanda verso l'Az

01:49
SPAZIO SABATINI SUL COMO DELLE MERAVIGLIE PER INFINITY 5/11 SRV

Como spettacolo, Sabatini: "Come il Milan di Sacchi e Berlusconi"

01:26
CR7, fine di un'era: è addio al Portogallo

CR7, fine di un'era: è addio al Portogallo

01:17
Nazionale, Mancini aggiunge talento e gioventù

Nazionale, Mancini aggiunge talento e gioventù

01:37
Atalanta, così non va

Atalanta, così non va

02:00
Milan, ora i punti: rossoneri al bivio europeo

Milan, ora i punti: rossoneri al bivio europeo

01:58
Yildiz, ci siamo: a metà dicembre in campo

Yildiz, ci siamo: a metà dicembre in campo

02:01
Juve, altro esame

Juve, altro esame

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

Atalanta-Parma 0-3: gli highlights

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU SU CHAMPIONS PER SITO 2/11 DICH

Chivu: "Playoff o no, consapevoli della nostra forza e vogliamo andare avanti"

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:05
Il Cagliari in cerca di riscatto ma senza Obert, Nzola e Fadera
18:03
Conference League: le formazioni ufficiali di Atalanta-Kairat
17:53
Nations League, verso tutto esaurito al Meazza per Italia-Francia
Gianpietro Marchetti
17:51
Addio a Gianpietro Marchetti: ex Atalanta e Juve, giocò in Nazionale
Jesus de Miguel Alameda
17:50
La Liga, confermata la 12ª giornata: si giocherà regolarmente nel weekend nel ricordo di Jesús de Miguel