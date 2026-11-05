L'Almeria di Cristiano Ronaldo devolverà l'incasso alla famiglia di de Miguel

L'Almeria, club di cui Cristiano Ronaldo è co-proprietario, ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare un'importante iniziativa benefica e di solidarietà a seguito della tragica scomparsa del calciatore Jesus de Miguel, avvenuta martedì.
"Guidata dalla responsabilità sociale e umanitaria promossa dal presidente Mohammed Al Khereiji e dalla proprietà" la società andalusa ha stabilito che l'intero incasso della vendita dei biglietti per la partita casalinga della 34ª giornata contro il Tenerife sarà devoluto direttamente a sostegno della famiglia del giocatore scomparso.
Pur sottolineando nel comunicato la consapevolezza che nessun supporto economico o emotivo potrà mai colmare una perdita simile, il club ha ribadito come i valori di compassione e vicinanza reciproca vadano ben oltre i confini del rettangolo di gioco, invitando inoltre ufficialmente i familiari di Jesus de Miguel ad assistere all'incontro allo stadio per ricevere il calore e l'abbraccio dell'intera comunità calcistica.