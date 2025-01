L'Alessandria calcio perde la sua tifosa ultracentenaria

E' morta, all'età di 103 anni, Margherita Cozzo, che era considerata la più longeva tifosadell'Alessandria, che attualmente milita nel girone D della Promozione di calcio. "Un grande cuore grigio, che batte ancora... ma un po' più in su". E' il saluto del club calcistico, accompagnare sui social da una una foto ritrae Margherita Cozzo con un grembiule da cucina, rigorosamente in tinta grigia, con Orso e stemma. Con il marito Luigi Vogogna ha sempre seguito l'Alessandria in casa allo stadio Moccagatta e in trasferta fino a pochi anni fa. Quando non le è stato più possibile, ascoltava le radiocronache e, ultimamente, chiedeva gli aggiornamenti dei risultati alle figlie sul cellulare.